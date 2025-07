Empresário que estava em alta velocidade agride GCMs durante abordagem em São Paulo

Um empresário que dirigia em alta velocidade agrediu GCMs durante uma abordagem na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. Os guardas já tinham emitido ordem de parada, mas o motorista ignorou e entrou na garagem do seu condomínio. Na rampa após o portão, o controlador de acesso liberou a entrada dos guardas para o condomínio. Foi então que o homem saiu do carro e agrediu os dois guardas que o abordaram. Os dois estavam com armas em punho e apontadas para o motorista, mas não dispararam. O homem foi contido e levado à delegacia.



