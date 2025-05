Empresário Sérgio Nahas é condenado no STF pela morte da esposa dele

O empresário Sérgio Nahas foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 2 meses de prisão pela morte de sua esposa, Fernanda Orfali. O crime ocorreu há 23 anos no apartamento do casal em São Paulo. Fernanda foi morta a tiros enquanto tentava se esconder no closet, após descobrir traições do marido. A condenação foi agravada após Nahas recorrer de uma sentença anterior mais branda.



