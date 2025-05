Empresário tem caminhonete apreendida pela Justiça por dívida que ele não fez, em Suzano (SP)

O empresário Eraldo da Silva, morador de Suzano, na região metropolitana de São Paulo, teve a sua caminhonete apreendida pela Justiça por conta de uma dívida bancária, cujo veículo foi oferecido como garantia. No entanto, esta dívida foi criada no nome de um homem chamado Cláudio, em Casimiro de Abreu (RJ), há mais de 500 km da casa do empresário. Cláudio ofereceu o veículo de Eraldo como garantia de uma carta de crédito de quase R$ 105 mil. O banco aceitou o veículo como garantia. Entenda o caso na reportagem.



