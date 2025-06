Enfermeiro embriagado bate em carro estacionado e tenta fugir sem prestar socorro

Um enfermeiro perdeu o controle da direção e bateu em um carro estacionado no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Testemunhas afirmaram que ele apresentava sinais de embriaguez e tentou fugir após o acidente. No entanto, o pneu do veículo ficou danificado, o que impediu a fuga. O repórter Carlos Cavalcante conversou com o motorista no local. Acompanhe!



