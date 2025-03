Engavetamento com três caminhões e uma carreta interdita faixas do Rodoanel em São Paulo

Um engavetamento envolvendo três caminhões e uma carreta fez com que duas faixas do Rodoanel fossem interditadas. O motorista da carreta ficou ferido e os bombeiros realizaram um trabalho intenso para tirá-lo das ferragens. Ele foi levado ao hospital e não corre risco de morte. Os veículos foram movidos para o acostamento e todas as faixas já foram liberadas.



