Entenda a relação entre caso de ex-campeão de xadrez que matou a mãe em SC e crime famoso nos EUA

O ex-jogador de xadrez Davi Sulzbacher, de 23 anos, confessou à polícia ter matado a própria mãe em Florianópolis, capital de Santa Catarina. A Justiça decretou a prisão dele na última terça-feira (5) por suspeita pelo asssassinato de Lizete Sulzbacher, de 61 anos. O caso apresenta semelhanças com o crime confesso cometido por Gypsy Rose, nos Estados Unidos, que matou a própria mãe. Gypsy e Davi alegaram que suas mães os medicavam para mantê-los sob controle total. No caso de Gypsy, as investigações concluíram a veracidade das alegações. No caso de Davi, a polícia continua investigando para averiguar as informações.



