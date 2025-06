Entenda as condições da trilha em que a brasileira Juliana Marins morreu em vulcão na Indonésia

O vulcão Rinjani, na Indonésia, tem cerca de 3,7 km de altitude, com solo úmido e pedras escorregadias. Foi neste local que a brasileira Juliana Marins, de 26 anos, caiu enquanto fazia uma trilha de três dias, na última sexta-feira (20). Segundo testemunhas, ela estava cansada, pediu para o grupo parar um pouco, mas o guia decidiu continuar, quando a jovem escorregou e caiu em uma área de difícil acesso. O corpo dela foi retirado do local quatro dias depois. O Balanço Geral entrevistou um vulcanólogo que explicou as características do Rinjani. Confira na reportagem!



