Entenda o que está acontecendo com o rapper Oruam; pedido de prisão já foi expedido

O rapper Oruam já teve um pedido de prisão preventiva expedido pela Justiça no Rio de Janeiro. A polícia foi cumprir um mandado de busca e apreensão na mansão do MC, na capital fluminense. Os agentes estavam procurando por um menor de idade que é membro do Comando Vermelho, maior facção criminosa do estado. Oruam abrigava este menor em casa. No entanto, o rapper fugiu quando a polícia chegou e, no momento, é considerado um foragido da Justiça. Ele gravou um vídeo revelando o seu paradeiro e publicou nas redes sociais. Segundo o artista, ele está no morro da Penha, região de constantes confrontos entre policiais e traficantes. Oruam chamou os agentes para irem buscá-lo no local.



