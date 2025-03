Entenda quais são as linhas de investigação que a polícia usa no caso Vitória

A polícia acredita que o crime responsável pela morte de Vitória Regina, de 17 anos, em Cajamar, na Grande São Paulo, foi motivado por vingança. O investigado cujo pedido de prisão preventiva foi aceito pela Justiça é Maicol Antônio dos Santos, dono do carro prata que está apreendido e vizinho da família de Vitória. Ele foi preso por sérias inconsistências no depoimento. Outro investigado é Daniel Lucas Pereira, um amigo da família de Vitória, dono de outro carro que foi visto nas imagens das câmeras de segurança na noite do desaparecimento da jovem. A polícia investiga a participação ou o acobertamento de Daniel sobre o crime. Gustavo Vinicius, ex-ficante de Vitória, com quem ela trocou mensagens na noite em que desapareceu, também está entre os suspeitos.



