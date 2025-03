Entregador tem a bicicleta roubada e enfrenta dificuldades para registrar a ocorrência em SP

Gabriel Oliveira, de 24 anos, teve sua bicicleta roubada enquanto fazia uma compra no bairro da Liberdade, em São Paulo. Dependente do veículo para trabalhar como entregador, ele descobriu que não poderia registrar o furto, pois a nota fiscal não incluía o número do chassi, essencial para comprovar a propriedade. A Polícia Militar orientou Gabriel a fazer um boletim de ocorrência online, mas a falta do número de série impediu a investigação. Especialistas destacam que o número de chassi é crucial para recuperação e comprovação de propriedade. Gabriel procurou a loja fabricante, que não forneceu a informação na nota. A empresa não respondeu aos questionamentos sobre a omissão. Gabriel busca agora formas legais para resolver a situação, incluindo uma possível reclamação ao PROCON.



