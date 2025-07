'Enxugo as lágrimas todos os dias', diz avó de jovem que desapareceu e sonhava em ser cantora gospel

Em conversa com o Balanço Geral, Judite Oliveira, avó de Evellyn, garota que desapareceu em São Paulo e sonhava em ser cantora gospel, diz que enxuga suas lágrimas todos os dias. A jovem de 19 anos morava com a avó e está desaparecida há 13 dias. No dia 28 de junho, ela saiu de casa dizendo que ia trabalhar como atendente em uma lanchonete na zona leste de São Paulo. Horas depois, mandou uma mensagem para Judite avisando que dormiria na casa de uma amiga. A avó estranhou e foi até o trabalho da neta, mas descobriu que Evellyn não trabalhava lá há mais de 1 mês. Emocionada, Judite faz um apelo para que a neta volte para casa.



