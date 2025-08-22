Esposa de cantor Diego, da dupla com Henrique, é suspeita de lavar dinheiro para o PCC

Jaqueline Amaral, de 42 anos, a esposa do cantor sertanejo Diego, da dupla com Henrique, se tornou suspeita de lavar dinheiro ligado ao PCC, segundo a polícia. A operação Fruto Envenenado, conduzida pela PF, PM e Polícia Penal na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem Jaqueline como alvo central. A suspeita é de que ela tenha lavado cerca de R$ 3 milhões entre 2018 e 2022. Antes de se casar com Diego, há 4 anos, Jaqueline foi casada por 20 anos com Julinho Carambola, uma liderança da maior facção criminosa do país, o PCC.



