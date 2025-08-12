Esposas de amigos desaparecidos após cobrança de dívida no Paraná fazem revelações

A polícia pediu a prisão de duas pessoas, pai e filho, apontadas como responsáveis por uma dívida que teria motivado o desaparecimento de quatro amigos. Rob, Rafael, Diego e Alencar saíram de São Paulo em direção ao Paraná para cobrar o valor devido, mas desapareceram e estão incomunicáveis desde então. A polícia já trata o caso como homicídio. Agora, as esposas dos desaparecidos falaram com o Balanço Geral e fizeram revelações importantes sobre o caso. Acompanhe na reportagem!



