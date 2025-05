‘Esqueci a minha carteira’: homem engana funcionários para furtar mercados em Guarulhos (SP)

Um homem foi flagrado em vários mercados de Guarulhos, na Grande São Paulo, levando produtos sem pagar após dizer que tinha esquecido a carteira. Como captaram as imagens dos circuitos de segurança, ele costuma pegar vários produtos, colocar no bolso, levar outros para o caixa e, na hora de pagar, diz que vai buscar a carteira em casa. Ele nunca mais volta. Os comerciantes da região organizaram as imagens que flagraram os crimes e esperam encontrá-lo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!