Estudante aceita desafio de cabeleireiro, recusa nota de R$ 2 e faz corte misterioso

A repórter Lorena Coutinho encontrou a estudante Luana Soares no centro de Santo André (SP), onde o cabeleireiro Gabriel Paldim lançou um desafio curioso: aceitar uma nota de R$ 2 ou fazer um corte de cabelo misterioso. Luana abriu mão do dinheiro e topou a proposta. Após a transformação no salão, ela se disse encantada com o resultado, afirmando que o novo visual ficou incrível. A ideia do corte misterioso foi inspirada em desafios populares da internet. Gabriel, que já acumula mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, tem chamado a atenção com iniciativas inusitadas como essa.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!