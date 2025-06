Estudante brasileiro morre após se afogar durante intercâmbio no Canadá

Victor Gabriel, um estudante brasileiro de 16 anos, morreu afogado durante um intercâmbio no Canadá. Ele havia conseguido uma bolsa para estudar inglês e estava perto de retornar ao Brasil. Testemunhas disseram que Victor entrou em um rio, mas não voltou. Patrícia Pelissari, sua ex-professora e amiga da família, comentou que foi um acidente devido à inocência do jovem. A comunidade está em choque, pois uma festa estava sendo planejada para recebê-lo.



