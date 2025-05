Estudantes da PUC fazem manifestação por melhorias na infraestrutura precária dos câmpus

Estudantes da PUC (Pontifícia Universidade Católica) fizeram manifestações por melhorias na infraestrutura dos câmpus da universidade. Um rato foi flagrado correndo por cima dos alimentos no refeitório de uma das unidades. Em outro caso, no campus de Perdizes, na zona oeste de São Paulo, uma parte do teto de um corredor cedeu e quase acertou estudantes que passavam pelo local. Além dos problemas e infraestrutura, os alunos preparam um dossiê com denúncias de casos de racismo e pretendem exigir medidas antirracistas da reitoria. Em nota, a gestão da universidade disse que recebeu a vigilância sanitária na última quinta-feira (22) e que o restaurante em que o rato foi visto já funciona normalmente.



