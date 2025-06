‘Eu fiquei no banco de trás durante o tiroteio’, diz vítima de sequestro no ABC Paulista

O empresário Thiago Merlo concedeu uma entrevista ao programa Balanço Geral na manhã desta segunda-feira (30). Ele foi vítima de um sequestro em uma estrada em área de mata na região do ABC Paulista no mesmo dia. Os três criminosos o colocaram no banco de trás do seu próprio carro e fugiram, mas foram encontrados pela polícia. Os agentes trocaram tiros com os suspeitos enquanto Thiago estava no banco de trás do veículo. Os três criminosos morreram e um policial ficou baleado. Confira os relatos da vítima.



