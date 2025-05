Ex-membro da força aérea dos EUA é preso por abuso sexual e assassinato de jovem há mais de 40 anos

Um ex-membro da força aérea dos Estados Unidos, Gary Ramirez, de 75 anos, foi preso pelo abuso sexual e assassinato da jovem Karen Stitt, de apenas 15 anos. O crime aconteceu em 1982, na cidade de Palo Alto, na Califórnia. Ela estava com o namorado, que a deixou no ponto de ônibus e voltou para casa. Logo em seguida, o corpo da adolescente foi encontrado em uma região próxima. As investigações prosseguiram por árvores genealógicas em bancos públicos relacionados e combatidos com o DNA encontrado no corpo da jovem. 43 anos depois do crime, a polícia encontrou o culpado através dos seus registros genéticos.



