Ex-policial do BOPE é preso após treinar atiradores de facção criminosa no RJ

O ex-policial do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do RJ, Ronny Pessanha de Oliveira, de 33 anos, foi preso após treinar atiradores da facção criminosa Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. Conhecido também como ‘Caveira’, ele saiu do BOPE para trabalhar em uma milícia e, depois disso, foi trabalhar para o crime organizado. Ronny cobrava até R$ 1.500 por hora para treinar os atiradores e ostentava uma vida de luxo nas redes sociais.



