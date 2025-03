Exclusivo: agente de trânsito desvia de tiros durante assalto na Grande São Paulo

O agente de trânsito Rodrigo de Paula, de 32 anos, foi assaltado por dois homens em um ponto de ônibus, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Durante a abordagem, ele simulou entregar o celular, deu um tapa na mão do assaltante e conseguiu correr. Durante a fuga, um dos assaltantes atirou cinco vezes, mas Rodrigo conseguiu escapar dos disparos dando uma cambalhota. Mesmo assim, ele fraturou o ombro. Os criminosos não desistiram e atacaram outra vítima logo em seguida, passando com a moto sobre suas pernas. Os assaltantes continuam sendo procurados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!