Exclusivo: assessor de famosos revela detalhes de festa em que Gato Preto estava antes de acidente

O assessor Flávio Gustavo confirmou ter visto Gato Preto e Bia Miranda ingerindo bebidas alcoólicas em grandes quantidades

Balanço Geral

O assessor de famosos Flávio Gustavo conversou ao vivo com o Balanço Geral, por telefone, nesta quarta-feira (20). Flávio disse que estava presente na festa em que o influenciador Gato Preto estava com a namorada dele, Bia Miranda, antes de causar um acidente de carro na manhã desta quarta-feira. O assessor confirmou ter visto o casal ingerindo bebidas alcoólicas em grandes quantidades. O acidente não deixou nenhuma vítima fatal. Gato Preto foi preso e será submetido a exames.

