Exclusivo: casal conta detalhes de assalto dentro da própria casa em Cotia (SP)

Um casal foi surpreendido por criminosos durante a madrugada dentro da própria casa, em Cotia (SP). Júlio Caetano e Thalita Monttel estavam dormindo quando quatro homens encapuzados invadiram o imóvel. Três deles estavam armados, renderam as vítimas e as ameaçaram durante cerca de uma hora, enquanto exigiam transferências bancárias via Pix.



Os criminosos reviraram a casa e levaram diversos pertences da família. Antes de fugir, eles amarraram o casal e trancaram as vítimas dentro do imóvel. O carro da família também foi levado. O veículo foi visto por moradores, que acionaram a polícia. Quando os agentes chegaram ao local, o automóvel já havia deixado a região, mas três homens estavam na calçada e levantaram suspeitas.



A confissão de um dos suspeitos foi registrada pela câmera corporal de um policial. O homem confirmou que entrou na casa e que saiu do local dirigindo o carro das vítimas. Poucas horas após o crime, três suspeitos, entre eles um adolescente, foram detidos. Com eles, a polícia encontrou a chave do veículo, celulares das vítimas, dinheiro e uma chave de fenda. O carro foi localizado em uma região industrial da cidade.



Um dos detidos indicou ainda uma casa onde estariam outros objetos roubados. No imóvel, os policiais encontraram malas, joias, roupas, notebooks, televisão, tablets e uma câmera fotográfica. Parte dos pertences foi recuperada, mas o casal ainda não calculou o prejuízo causado pelas transferências bancárias feitas sob ameaça. Abalados, Júlio e Thalita estão na casa de um parente e decidiram não voltar a morar no imóvel.



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