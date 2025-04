Exclusivo: estudantes de medicina zombam de jovem que passou por três transplantes antes de morrer

Duas estudantes de medicina divulgaram um vídeo nas redes sociais zombando de uma jovem que tinha passado pelo terceiro transplante de coração. As alunas afirmaram que a paciente não tomou os medicamentos necessários depois do segundo procedimento e isso causou a rejeição. Porém, essa paciente não resistiu ao terceiro transplante e, embora as estudantes não tenham citado o nome da mulher, a família de Vitória Chaves, de 26 anos, reconheceu a história e fez um boletim de ocorrência contra as meninas. Acompanhe!



