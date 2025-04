Exclusivo: jovem é morto por aluno de escola adversária durante competição de atletismo

Austin Metcalf, de 17 anos, foi morto por um estudante em Dallas, nos Estados Unidos. Ele era apaixonado por esportes e foi até um estádio assistir a uma competição de atletismo no colégio. Porém, na cadeira dele, tinha um outro estudante da escola adversária. Os dois começaram a discutir e Austin foi atacado com uma faca pelo outro rapaz. O irmão gêmeo dele tentou impedir a briga, mas era tarde demais. O suspeito, também de 17 anos, foi detido pela polícia local.



