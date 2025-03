Exclusivo: mãe de Maicol, único suspeito preso pela morte de Vitória, fala pela primeira vez

Edneide Sales, mãe de Maicol, único suspeito preso pela morte da jovem Vitória , falou pela primeira vez. Em conversa com o Balanço Geral, ela falou que o filho não conhecia Vitória. Edneide afirmou que o sangue no carro de Maicol não é da jovem e disse que o filho não tinha nenhuma ligação com Edna, idosa encontrada morta perto do local onde Vitória teria desaparecido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!