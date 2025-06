Exclusivo: MC Brisola nega ter agredido ex-companheira, Michelle Heiden

O MC Brisola, acusado de ter agredido a ex-companheira, a influenciadora Michelle Heiden, de 31 anos, concedeu uma entrevista exclusiva ao Balanço Geral, e disse que, na verdade, ele é quem foi agredido. Michelle chegou à casa dele após o término do relacionamento e o encontrou com outra mulher. A confusão começou nesse momento. Em gravações feitas no local, Michelle mostrou a arma do MC, que tem permissão de colecionador, e disse que ele a ameaçou com o fuzil. O Balanço Geral conseguiu falar com Michelle por telefone, e ela mencionou uma dívida de R$ 60 mil que o MC tem com ela. Confira!



