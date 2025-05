Exclusivo: moradora misteriosa de mansão em Higienópolis revela detalhes nunca mostrados na TV

Margarida Bonetti, de 68 anos, quebrou o silêncio e revelou detalhes nunca mostrados na TV em conversa com a equipe do Balanço Geral. Conhecida como “a mulher da mansão abandonada”, ela e o ex-marido são acusados de manter uma empregada doméstica brasileira em regime de escravidão quando viviam nos Estados Unidos. Atualmente, Margarida mora em uma mansão no bairro de Higienópolis, na capital paulista, e já foi vista diversas vezes na janela do imóvel, sempre com o rosto coberto por uma pomada branca. Na entrevista, ela explicou por que faz isso, falou sobre sua relação com a ex-empregada e muito mais. Veja!



