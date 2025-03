Exclusivo: mulher é sequestrada em estacionamento de loja de produtos para animais em SP

Uma mulher de 45 anos foi sequestrada e ficou três horas em poder dos criminosos. A vítima foi abordada no estacionamento de uma loja de produtos para animais em São Paulo. Os suspeitos utilizaram uma nova tática para cometer o crime: pararam o carro em uma vaga e esperaram o alvo aparecer. A mulher foi forçada a realizar transferências bancárias sob ameaças. A polícia conseguiu localizá-la graças ao rastreamento do celular e à placa do carro dos bandidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!