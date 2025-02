Exclusivo: Mulher sofre importunação sexual dentro de farmácia em São Paulo

Uma mulher foi vítima de importunação sexual dentro de uma farmácia em Arujá, na região metropolitana de São Paulo. Ela esperava o namorado no estacionamento do local, quando um homem exibiu as partes íntimas para ela. Ao perceber o ato, a vítima começou a gravar a situação para expor o suspeito, que já foi identificado. Horas antes, ele passou por um pedágio e fez o mesmo ato com uma atendente.



