Exclusivo: noiva é agredida por homem desconhecido durante despedida de solteira nos Estados Unidos

Uma noiva de Oklahoma, nos Estados Unidos, foi agredida por um homem desconhecido durante sua despedida de solteira no Texas. A agressão deixou a vítima com lesões faciais graves, incluindo três dentes quebrados e o nariz fraturado. A data do casamento se aproxima, mas a noiva revelou que, por conta do ocorrido, não está mais tão animada para a cerimônia. Um aumento de agressões aleatórias em várias cidades dos Estados Unidos vem preocupando as autoridades.



