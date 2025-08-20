Logo R7.com
Balanço Geral

Exclusivo: veja o momento em que o influenciador Gato Preto é preso

Ele se envolveu em um acidente de carro nesta quarta-feira (20)

Balanço Geral|Do R7

O influenciador Gato Preto se envolveu em um acidente de carro nesta quarta-feira (20). Ele dirigia um veículo de luxo quando colidiu com outro automóvel. Após o acidente, foi detido e levado por policiais militares até a delegacia. Veja o momento da prisão.

