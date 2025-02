Falso entregador assalta motorista em bairro nobre de SP

Na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, um homem disfarçado de entregador anunciou um assalto a uma motorista. O criminoso apontou uma arma e fez ameaças, enquanto dois pedestres tentaram intervir. Ele disparou contra os homens antes de fugir em uma motocicleta. A vítima fez boletim de ocorrência e as imagens das câmeras de segurança estão com a polícia para identificação do autor.