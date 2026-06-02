Falsos médicos que atenderam mais de 2 mil pacientes são investigados
A polícia investiga o responsável pela empresa que contratou os falsos médicos que atendiam em hospital na zona leste de SP
As investigações apontaram que Mayke César Silva — que está foragido — e Marcos Phelipe de Barros, preso na semana passada, atenderam mais de dois mil pacientes em dois anos, mesmo sem nunca terem estudado um dia sequer de medicina, em um hospital particular na zona leste de São Paulo. De acordo com a polícia, os dois começaram a trabalhar depois de uma indicação de uma empresa terceirizada da área da saúde. Agora, a polícia passou a investigar o responsável pela empresa: o médico Fábio das Neves Filho, que teve o passaporte apreendido.
Em nota, a defesa de Fábio afirmou que a contratação dos falsos médicos foi realizada com base nos documentos apresentados, que pareciam autênticos. Ele também afirmou que atua apenas na área educacional da Vigilância Sanitária.
A polícia deve ouvir um dos falsos médicos ainda nesta terça-feira (2). Os investigadores querem entender como eram feitos os pagamentos dos plantões no hospital.
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