Falta de segurança preocupa moradores do bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo

A falta de segurança no bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo, tem preocupado os moradores. A região registra, segundo os residentes, uma média de dois assaltos por dia. Os criminosos assaltam trabalhadores a qualquer hora do dia, sem ligar para a movimentação da rua. O diretor de uma escola da região instalou placas nos postes e pontos de ônibus, alertando sobre os crimes que acontecem ali.



