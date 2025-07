Família acredita que marido era alvo de crime que matou jovem em Recife (PE)

A família de Sarah Beatriz, jovem de 19 anos morta a tiros em Recife (PE), acredita que o verdadeiro alvo do crime era o marido dela, Samuel Barbosa, de 22 anos. O casal voltava para casa de moto após jantar com amigos em um bar, quando foi surpreendido por criminosos em um carro azul. Sarah foi atingida por três disparos e morreu. Em entrevista ao programa Balanço Geral, Samuel contou que conhecia o atirador, Thalisson, e que chegou a ligar para o pai dele após o crime. A polícia investiga se o motivo do assassinato teria sido ciúmes relacionados ao relacionamento entre Samuel e Sarah. A jovem deixou um filho de 1 ano e 10 meses.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!