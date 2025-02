Família acusa hospital de negligência após filha de apenas 2 meses morrer de bronquiolite

Uma menina de apenas dois meses morreu após ficar dias internada com um quadro de bronquiolite no Hospital Municipal da Criança e do Adolescente em Guarulhos (SP). A família acusa o hospital de negligência. Segundo Patrícia de Souza, mãe da menina, o médico responsável pela UTI decidiu tirar a filha da intubação mesmo com o quadro da criança oscilando. Depois do procedimento, a menina começou a apresentar complicações. Patrícia disse que o médico orientou a equipe e, em seguida, deixou o hospital antes da chegada de seu substituto. Nesse intervalo, a UTI ficou sem nenhum médico. Sem o atendimento necessário durante a emergência, a criança morreu.