Família alega que garçom foi preso injustamente em abordagem da polícia na zona sul de São Paulo

O garçom Bruno Moraes Rodrigues estava jantando com a família no bar da sogra, na zona sul de São Paulo, quando foi levado pela polícia. Ele é suspeito de participar do roubo de duas motos, mas os familiares disseram que, no horário que os roubos aconteceram, ele estava em casa. Ele teria saído apenas duas vezes: uma para ir até o açougue e outra para ir até o bar. Agora, a família de Bruno luta para provar a inocência do garçom.



