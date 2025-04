Família continua buscas por jovem desaparecido há mais de dez dias em Sorocaba (SP)

O jovem Bruno Monteiro, morador de Sorocaba, interior de São Paulo, desapareceu no dia 10 de abril e não foi visto desde então. A família continua as buscas por Bruno, mesmo após a polícia ter pedido que os familiares deixassem as investigações por conta das autoridades. Ele mandou uma mensagem para a tia e uma para um amigo antes de sumir, dizendo que ia viajar, e depois não respondeu mais. A Secretaria de Segurança disse que não tem atualizações sobre o caso e que as investigações continuam atrás de imagens de câmeras de segurança.



