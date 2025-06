Família de imigrantes tem cadelinha morta na frente das crianças em área nobre de São Paulo

Uma família de imigrantes que teve a cadelinha assassinada na frente das crianças agora recebeu uma ajuda importante. Pai, mãe e dois filhos foram abrigados em um apartamento após o crime, que aconteceu em uma praça onde dormiam, na região dos Jardins, a área mais nobre de São Paulo. Testemunhas dizem que o rapaz fez ataques xenofóbicos contra a família. Com exclusividade, o Balanço Geral falou com as vítimas e também com o suspeito de matar a cachorra. Acompanhe na reportagem.



