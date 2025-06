Família de jovem desaparecido descobre que ele estava morto e enterrado há quase oito anos

Samuel Gustavo Andrade desapareceu em dezembro de 2017 após sair de uma festa sozinho. Ele tinha 19 anos na época. Foram quase oito anos de buscas, até que o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) ligou na casa da família. Descobriram que Samuel estava morto e enterrado esse tempo todo. Agora, a polícia busca entender o que aconteceu com o jovem. A família dele falou com o Balanço Geral. Acompanhe na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!