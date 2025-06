Família de jovem morta no Rio de Janeiro acredita que ela caiu em emboscada de comerciante chinês

Um comerciante chinês de 35 anos, identificado como Zhaohu Qiu é suspeito de assassinar a jovem Marcelle Júlia Araújo da Silva no Rio de Janeiros. A jovem desapareceu no dia 11 e foi encontrada morta na casa dele. O homem tinha uma obsessão por Marcelle, que o via apenas como amigo. Câmeras de segurança mostram a jovem de bicicleta rumo a uma emboscada preparada pelo chinês. A polícia investiga a causa da morte, aguardando exames complementares, e já emitiu um mandado de prisão temporária contra o suspeito. "



