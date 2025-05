Família de jovem que sofreu deboche de estudantes de medicina pede indenização

A família de Vitória Chaves pediu R$ 632 mil de indenização às estudantes de medicina Gabrielli Farias e Thais Caldeiras. As colegas publicaram um vídeo em que zombavam do quadro clínico de Vitória, que já tinha passado por três transplantes de coração e um de rim. No vídeo, as estudantes diziam, sem citar o nome de Vitória, que ela não teria se cuidado direito. Poucos dias depois, a jovem morreu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!