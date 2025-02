Valdemir e Fernanda, de São Bernardo do Campo, realizaram o sonho de ter uma casa com piscina. Após a mudança, descobriram que uma família de gambás se instalou no telhado. Surpresos, instalaram câmeras para monitorar a situação e Valdemir até encontrou um filhote na piscina. Agora, a família não sabe o que fazer.