Família se une para ajudar casal e organiza festa de casamento pela metade do preço no ES

A família do casal Lorayne e Pedro ajudou os noivos com os preparativos de uma grande festa de casamento, no Espírito Santo. O resultado foi uma linda confraternização com poucos gastos. Lorayne Magescky tem 29 anos e é maquiadora. Seu noivo, Pedro Henrique Magescky, tem 25 anos e é eletricista. Eles se conheceram há dois anos. No início, queriam fazer uma festa pequena, mas a família se reuniu para ajudá-los com divisão de tarefas e produção de materiais à mão. A festa que custaria cerca de R$ 30 mil saiu por R$ 15 mil. Confira na reportagem.



