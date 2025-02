Em Osasco, na Grande São Paulo, a família de Marcelo enfrenta dificuldades após o furto do carro que usavam para transportar Iago, seu filho de 9 anos, ao médico. Além do carro, a cadeira de rodas do menino foi levada. Marcelo, que perdeu o emprego recentemente, relata o impacto do crime. Acompanhe a reportagem!