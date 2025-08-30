Logo R7.com
Familiares, amigos e autoridades participam do velório de Luis Fernando Veríssimo em Porto Alegre

Escritor gaúcho morreu devido a complicações de uma pneumonia

Balanço Geral|Do R7

O renomado escritor Luiz Fernando Veríssimo faleceu aos 88 anos nesta terça-feira em Porto Alegre. A causa da morte foram complicações decorrentes de uma pneumonia. O velório do autor começou ao meio-dia e deve se estender até as 16h45 no mesmo dia. Familiares, amigos e autoridades estão presentes para prestar suas últimas homenagens.


Veríssimo era conhecido por sua vasta contribuição à literatura brasileira com mais de 70 obras publicadas que incluem crônicas e romances. Ele também atuou como humorista, cartunista e roteirista ao longo de sua carreira prolífica. Entre os presentes no velório está o ministro da Saúde Alexandre Padilha.


Nascido em Porto Alegre, Veríssimo era filho do consagrado escritor Érico Veríssimo. Sua escrita influenciou diversas gerações e ele deixa um legado significativo na cultura nacional. Além disso, era apaixonado pelo esporte clube Internacional.


Nos últimos anos de vida, enfrentava problemas de saúde, incluindo Parkinson e dificuldades motoras após sofrer um AVC em 2021. Em nota oficial nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a perda do escritor, enquanto o governador Eduardo Leite decretou três dias de luto oficial no estado do Rio Grande do Sul.


A cerimônia fúnebre continua sendo acompanhada pela imprensa local, enquanto admiradores se despedem deste ícone literário brasileiro que deixa esposa, três filhos e dois netos.


