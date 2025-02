Familiares de vítimas de Jack, o Estripador, vão à Justiça para desvendar identidade do assassino

137 anos atrás, Jack, o Estripador, deixou um rastro de mortes em um pequeno distrito de Londres. Agora, em pleno 2025, familiares das vítimas vão à Justiça para, de uma vez por todas, descobrir a identidade do assassino. Recentemente, pesquisadores descobriram material genético no xale de uma das cinco principais vítimas dele. Um dos DNAs encontrados é de um suspeito ouvido na época dos crimes, que não foi preso. Com essa informação, familiares das outras quatro mulheres mortas querem reabrir investigação.



