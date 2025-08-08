Logo R7.com
Faustão passa por transplante de fígado e retransplante renal; quadro clínico é considerado delicado

O cardiologista Edmo Atique Gabriel explicou que a escolha do transplante de órgão só acontece quando o que está no corpo entra em falência

Balanço Geral|Do R7

O apresentador Faustão passou por dois transplantes nesta semana. Internado há cerca de dois meses por causa de uma infecção generalizada grave, ele chegou a ser levado para a UTI e segue hospitalizado desde então. Na última quarta-feira (6), Faustão foi submetido a um transplante de fígado. Já nesta sexta-feira (8), passou por um retransplante renal. Seu quadro é considerado delicado. Segundo o cardiologista Edmo Atique Gabriel, o transplante de um órgão só é indicado quando o que está no corpo entra em falência e perde a funcionalidade.

