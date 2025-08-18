Festival Brooklin Taste oferece cachorro-quente de feijoada na zona sul de São Paulo
O festival gastronômico Brooklin Taste aconteceu no bairro do Brooklin, zona sul de São Paulo, no último sábado (16) e domingo (17)
O festival gastronômico Brooklin Taste aconteceu no bairro do Brooklin, zona sul de São Paulo, no último sábado (16) e domingo (17). Nele, o Balanço Geral encontrou iguarias das mais diversas, que dialogam com as culturas gastronômicas brasileira e paulistana. A junção entre o cachorro-quente, tradicional pão com salsicha, e a feijoada foi um dos principais destaques do evento. Confira!
